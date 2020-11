Resultado das urnas faz Bolsonaro defender voto impresso, de novo…

Com medo da repetição dos resultados das eleições municipais de 2020, Bolsonaro quer mudar o sistema eleitoral do Brasil a partir de 2022. Ou seja, ele quer substituir as urnas eletrônicas utilizadas na atualidade, pelo voto impresso, tipo ficha de votação utilizadas até 1995.

Durante a sua live, ele comentou que enviará a proposta de alteração ao Congresso Nacional para votação e aprovação dos deputados.

Na conversa transmitida pelas redes sociais, o chefe do executivo afirmou que o governo tem estudado as experiências de países nos quais o voto por meio da cédula de papel é utilizado, mas sem mencionar as eleições dos Estados Unidos, que correm o risco de judicialização devido às dúvidas levantadas pelo processo arcaico. De acordo com ele, essa é a melhor maneira de auditar o pleito, “contando votos de verdade”, consistindo em um “sistema confiável”.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/2019, de autoria da deputada federal Bia Kicis, também foi defendida por Bolsonaro na transmissão.

O texto, que exige a impressão das cédulas para o voto nas eleições e a realização de referendos e plebiscitos, precisa ser analisado pelo parlamento, segundo o presidente.

Um dos pontos defendidos pela PEC é o depósito das cédulas de votação em urnas “indevassáveis”, de forma automática e sem qualquer contato manual, para facilitar a realização de auditorias.

Ela já passou pela Câmara de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara, mas ainda depende de apreciação do plenário.

Urna eletrônica é usada desde 1996

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro critica a utilização do sistema de votação eletrônica, adotado no país em 1996. Há alguns meses, ele comentou sobre uma suposta fraude na eleição de 2018, mesmo tendo saído vencedor.

Campo da suposição

Conforme o presidente disse, sem provas, o pleito deveria ter sido decidido no primeiro turno, mas devido à suposta fraude, isso não aconteceu.

Apesar de afirmar que tem provas, que comprovariam a sua suspeita, ele ainda não as apresentou nenhuma.

TECMUNDO