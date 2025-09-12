Retirada de fios e cabos no Centro de Manaus ultrapassa 5,2 toneladas

As ruas do Centro Histórico de Manaus seguem recebendo uma das maiores ações de revitalização urbana já realizadas pela Prefeitura de Manaus. Nesta sexta-feira, 12/9, equipes realizaram a 13ª operação de retirada de fios e cabos obsoletos, alcançando um total de 5,2 toneladas de material removido de oito vias do território. Os trabalhos se concentraram na avenida Eduardo Ribeiro, no trecho entre a quadra da rua Floriano Peixoto.





A iniciativa integra o programa “Mutirão no Bairro”, lançado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, envolvendo o trabalho conjunto de 16 secretarias e órgãos municipais e mais de 1.100 servidores. Fazem parte da ação a concessionária do setor, a Amazonas Energia, em parceria com empresas de telefonia celular, internet e de lógica.

A retirada de fios e cabos já passou por vias tradicionais do comércio, como a rua Marcílio Dias; rua Doutor Moreira; rua Guilherme Moreira; rua Marechal Deodoro; rua Quintino Bocaiúva; Travessa do Comércio; avenida Joaquim Nabuco e avenida Eduardo Ribeiro.

Para o vice-presidente do Implurb, Antonio Peixoto, a operação vai muito além da estética.

“Cada fio retirado é um risco a menos para a população. Estamos falando de segurança, de devolver o visual limpo das nossas ruas e de fortalecer o comércio e o turismo do Centro. Essa é uma mudança que a cidade já está sentindo, e não vamos parar: a determinação do prefeito é avançar até que Manaus esteja livre dessa poluição visual que tanto incomodava”.

De acordo com o presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Bruno Loureiro Pinheiro, o impacto é imediato: a retirada dos cabos valoriza a paisagem urbana, aumenta a segurança e traz mais atratividade para negócios e turismo.

O Implurb seguirá com novas etapas de revitalização, ampliando as frentes de atuação no Centro, sempre com foco em urbanismo, segurança e valorização da cidade.