Retirada do Leite do Meu Filho desta terça-feira 21, será para iniciais das letras J e K

A Prefeitura de Manaus informa que a retirada dos produtos do programa “Leite do Meu Filho” será direcionada, nesta terça-feira, 21/3, para os responsáveis cujos nomes se iniciam com as letras J e K. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), coordenadora do programa, está realizando a entrega, na fase atual, de compostos lácteos para crianças de 3 e 4 anos de idade.

De acordo com a chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira, 1.174 pessoas são esperadas nas centrais do programa nesta terça-feira. A distribuição está sendo feita seguindo cronograma por ordem alfabética, considerando o nome do responsável, para evitar aglomerações nas centrais.

“Entre os dias 6 e 14 deste mês, fizemos a entrega das fórmulas infantis para crianças de 1 e 2 anos de idade, e desde o último dia 15, estamos normalizando a entrega para as crianças de 3 e 4 anos. Pedimos que os pais tenham atenção para ir até as centrais no dia determinado para a letra inicial do nome do responsável, portando RG e CPF”, orienta Lia.

A nutricionista lembra, ainda, que as pessoas que deixaram de buscar os produtos devem fazê-lo até o dia 31 deste mês para garantir a entrega retroativa dos meses anteriores. Atualmente, a distribuição é voltada apenas para os usuários com cadastro ativo, ou seja, que já fizeram a retirada do leite em algum momento.

Uma das centrais do “Leite do Meu Filho” está localizada dentro do shopping Phelippe Daou (shopping T4), na avenida Camapuã, nº 2.979, Cidade de Deus, zona Norte. A segunda funciona dentro do Complexo de Saúde Oeste, na rua Comendador Paulo Lasmar, nº 10, bairro da Paz, zona Oeste. O horário de funcionamento das unidades é de 8h às 16h30.

Veja o cronograma de entrega do “Leite do Meu Filho” para crianças de 3 e 4 anos:

21/3: responsáveis com iniciais J e K;

22/3: responsáveis com iniciais L, M e N;

23/3: responsáveis com iniciais L, M e N;

24/3: responsáveis com iniciais O, P, Q e R;

27/3: responsáveis com iniciais S, T, U, V, W, X, Y e Z.