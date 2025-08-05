Revolta bolsonarista: parlamentares ‘tomam a Mesa Diretora’ do Senado para forçar o projeto de anistia

Senadores bolsonaristas tomam a mesa diretora do Senado Federal e afirmam que só vão se retirar se o presidente presidente do Congresso, David Alcolumbre, pautar o projeto de anistia ampla irrestrita para todos os implicados na tentativa de golpe de estado do 8 de janeiro.





Revolta da oposição

Oposição protesta contra prisão de Bolsonaro, anuncia obstrução no Congresso, defende anistia, impunidade e o fim do foro privilegiado.

O filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o que divulgou o vídeo do pai descumprindo ordens cautelares do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou o que o grupo exige o perdão aos condenados no 8 de janeiro de 2023 e o pai dele que está em prisão domiciliar.

Flávio diz que postagem partiu dele e que Bolsonaro não quis burlar medidas cautelares.

Atrapalhar os trabalhos da Casa

O grupo de senadores revoltados também anunciou que vai passar a obstruir os trabalhos da Câmara e do Senado, para atrapalhar e bloquear votações no Congresso.

O grupo deu uma coletiva de imprensa do lado de fora do edifício em Brasília, nesta manhã. Depois, seguiu para o plenário da Câmara dos Deputados, onde se reuniu no local destinado à Mesa Diretora da Casa com esparadrapos na boca (veja no vídeo acima).

Breaking News