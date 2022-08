Ricardo Nicolau, candidato ao governo do Amazonas, cresce nas redes sociais

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, é o que mais cresceu em engajamento no Facebook, pela segunda semana consecutiva, desde o início do período eleitoral. A informação é de um levantamento divulgado nesta semana pelo site Real Time 1, que considerou páginas dos candidatos no Facebook e Instagram que possuem conteúdo recente em seus perfis.

O candidato afirma que o aumento do engajamento nas redes sociais é uma consequência da aceitação nas ruas. Ricardo Nicolau mantém perfis ativos em todas as redes sociais e aplicativos de mensagem, com destaque para plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp e Telegram.

“As pessoas estão recebendo bem as nossas propostas de transformar de verdade o Amazonas. Nossa campanha é bem aceita nas ruas e isso se reflete nas redes sociais, o que aumenta a chance de falar com mais pessoas todos os dias. E é assim que vamos governar: ouvindo as pessoas e fazendo projetos viáveis que possam fazer um estado do nosso jeito, do jeito do povo”, destacou.

Por meio das redes sociais, o candidato expõe à população as propostas do seu plano de governo, posta as atividades da campanha nas ruas da capital e do interior, mostra seu dia a dia no ambiente familiar, recebe sugestões e interage diariamente com seus milhares de seguidores.

Campanha cresce

A campanha de Ricardo Nicolau 77, ganha as ruas, cresce e recebe grande apoio da população pelos bairros da capital. Nos últimos dias, centenas de pessoas participaram de comícios realizados nos bairros Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, Grande Vitória, na zona leste, e Campos Elíseos, na zona oeste.

“Nossa campanha está crescendo, amigos. É cada vez maior o número de pessoas que demonstram carinho com a gente. Se você não quer votar em Wilson, Eduardo ou Amazonino, escolha a nossa proposta. Eles já tiveram a chance e não fizeram. Peço a oportunidade para mudar a história do Amazonas”, disse o candidato, por meio das redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro (PSB). O grupo também possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.