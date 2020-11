Ricardo Nicolau tem o título de parlamentar mais improdutivo na Aleam

Com apenas 26 matérias apresentadas ao longo do ano, o candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau (PSD), conquistou o título de parlamentar mais improdutivo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Do total de matérias apresentadas, 11 são projetos de leis ordinárias, conforme dados do site do Parlamento Estadual (www.aleam. gov.br).

Como candidato, Nicolau tem se vangloriado de “montar um hospital de campanha em tempo recorde”. Outro destaque dado por ele mesmo é que esteve na linha de frente do combate ao coronavírus.

Tudo isso feito com o único propósito de ganhar votos nas eleições municipais. Enquanto isso, sua atuação como deputado estadual deixou a desejar, decepcionando quem lhe deu voto e confiança para um mandato de quatro anos.