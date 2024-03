Rio Acre registra segunda maior cheia da história da capital

O Governo do Acre informou nesta segunda-feira (4) que o nível do Rio Acre na capital do estado, Rio Branco, chegou à marca de 17,75 metros. De acordo com o Executivo local, essa é a segunda maior enchente do rio registrada na história da capital. O Acre enfrenta uma crise devido a fortes chuvas que atingem o estado desde meados de fevereiro. O fenômeno fez com que o governador Gladson Cameli (PP) decretasse situação de emergência em 19 dos 22 municípios acreanos.





O decreto é válido por 180 dias e as localidades que estão em situação de emergência são Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Manoel Urbano e Rodrigues Alves.

Segundo o Governo do Acre, nas 13 cidades em que a situação está mais crítica, há 91 abrigos públicos atendendo 9.516 pessoas desabrigadas. Ainda há 16.933 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos. Além disso, em Cruzeiro do Sul, 12 mil pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Juruá.

Confira as máximas do Rio Acre na capital do estado:

18,40m – 4 de março de 2015 17,75m – 4 de março de 2024 17,72m – 3 de abril de 2023 17,68 m – 3 de março de 2024 17,66m – 14 de março de 1997 17,60m – 25 de fevereiro de 2012 17,11m – 17 de fevereiro de 1988 17,01m – 12 de março de 2014 16,90m – 26 de dezembro de 1978 16,86m – 4 de abril de 1974

Fonte:R7