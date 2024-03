Rio Grande do Sul sob emergência: Fortes ventos deixam população às escuras

Após as chuvas intensas e os fortes ventos que atingiram o Rio Grande do Sul, pelo menos 815 mil pessoas estão sem energia em toda a área de concessão da CEEE Equatorial, informou a companhia nesta quinta-feira (21).





As regiões mais afetadas foram a Metropolitana, com 312 mil casos, seguida pela Sul, com 183 mil. No Centro Sul, foram 90 mil pessoas.

A CNN entrou em contato com a Rio Grande Energia, da CPFL Energia, outra concessionária de energia do estado, para saber sobre os estragos e aguarda retorno.

Segundo a CEE Equatorial, “desde a madrugada as equipes da concessionária estão trabalhando na contingência para recompor linhas e realizar manutenções e obras necessárias para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível a todos os clientes”.

Ventos de furacão

Choveu forte no estado do Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (21). Três alertas estão em vigor no estado: chuva e ventos intensos; alagamentos; chuva e vento pontualmente fortes com descargas elétricas e eventual queda de granizo.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia, apontam que, na cidade de Soledade, no norte do Rio Grande do Sul, os ventos chegaram a 142 km/h, velocidade compatível com as rajadas de um furacão da categoria 1, segundo a escala de Saffir-Simpson.

Outros municípios também registraram rajadas de ventos acima de 100km/h, é o caso de Cruz Alta (140 km/h), Jaguarão (125 km/h), Rio Grande (114 km/h), Pelotas (111 km/h) e São Borja (108 km/h).

Já em relação aos acumulados de chuva registrados nas últimas 24 horas, Jaguarão, município no sul do Rio Grande do Sul, computou 131,2 milímetros de chuva.

Fonte: CNN Brasil