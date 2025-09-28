Rio Negro acelera descida em Manaus, mas nível ainda supera 2024

O nível do Rio Negro voltou a cair com mais intensidade em Manaus. Na sexta-feira (26), o rio marcou 23,41 metros quase 10 metros acima do registrado no mesmo período de 2024 (13,93 m).





Apenas na quinta-feira (25), a descida foi de 19 cm, o dobro da média do início do mês, que era de 9 a 10 cm por dia. Em setembro, o Negro já recuou mais de 3 metros, com média diária de 12 cm. Em agosto, a queda foi bem menor: 1,72 m no mês inteiro.

Apesar da vazante acelerada, o nível atual ainda reflete a cheia histórica de 2025, quando o rio alcançou 29,05 metros, ultrapassando a cota de inundação (29 m).

A cheia começou em outubro de 2024, após uma seca recorde no Amazonas, e atingiu o pico em junho, após oito meses. No período, 42 dos 62 municípios do estado decretaram emergência, com mais de 500 mil pessoas afetadas por alagamentos, prejuízos na agricultura e transporte comprometido.

Fonte: g1/Amazonas