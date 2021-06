Após atingir o recorde de 30 centímetros, as águas do rio Negro começam a baixar, mesmo que lentamente. O nível do rio baixou um centímetro nas últimas 24 horas.

A expectativa é de que o rio continue baixando nos próximos dias. De acordo com especialistas, a tendência é que as águas sobem apenas na primeira quinzena de junho.

Com a marca histórica, várias ruas do Centro de Manaus precisaram ser interditadas. Outras vias receberam marombas para facilitar o acesso de consumidores às lojas.