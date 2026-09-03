Rio Negro encerra agosto com 24,19 metros e mantém nível acima dos últimos anos em Manaus

Cota registrada em 31 de agosto ficou 2,58 metros acima da marca de 2025 e 4,17 metros acima do nível de 2024

MANAUS| O Rio Negro encerrou agosto de 2026 com 24,19 metros em Manaus, conforme medição do Porto de Manaus. A marca registrada no dia 31 ficou 2,58 metros acima da cota observada no mesmo período de 2025 e 4,17 metros acima do nível registrado em 31 de agosto de 2024, ano em que o rio atingiu a menor marca da série histórica na capital amazonense.





Apesar de estar acima dos níveis registrados nos dois anos anteriores, o Rio Negro segue em processo de vazante. Ao longo de agosto, o nível recuou de 27,35 metros, no primeiro dia do mês, para 24,19 metros no dia 31, uma redução de 3,16 metros. Desde o início da vazante de 2026, a queda acumulada chegou a 4,32 metros.

A descida das águas também ganhou ritmo nos últimos dias de agosto. Entre os dias 28 e 31, o rio baixou 60 centímetros. No mesmo intervalo de 2024, a redução havia sido de 99 centímetros.

O cenário é acompanhado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), que mantém o monitoramento da Bacia do Amazonas. De acordo com o 35º Boletim de Alerta Hidrológico, divulgado em 1º de setembro, o processo de vazante continua na região, mas a maioria das estações monitoradas permanece dentro da faixa de normalidade para o período ou próxima da mediana histórica.

Com base nos níveis observados em 31 de agosto, quando o Rio Negro estava em 24,19 metros em Manaus, o SGB estima diferentes cenários para o pico da seca. As projeções indicam que a cota pode ficar entre 12,31 metros e 16,50 metros na capital amazonense.

Ciclo das águas

O Rio Negro passa anualmente por quatro fases: enchente, cheia, vazante e seca. Em condições consideradas normais, o nível começa a subir nos primeiros meses do ano, alcança os maiores níveis entre maio e julho e inicia o processo de descida no segundo semestre.

A maior vazante já registrada em Manaus ocorreu em 3 de outubro de 2024, quando o Rio Negro atingiu 12,68 metros, superando o recorde anterior, de 12,70 metros, registrado em 2023.

No início de setembro, a vazante continua. Em 2 de setembro, a medição do Porto de Manaus apontava o rio em processo de descida, com recuo acumulado de 4,57 metros desde o início da vazante de 2026.