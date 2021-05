Rio Negro pode atingir marca histórica nesta terça-feira

A marca histórica de 29,97 metros atingida pelo rio Negro em 2012 pode ser atingida nesta terça-feira (25). A previsão é do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e é baseada no nível elevado de chuvas da região.

Com a subida das águas, mais áreas de Manaus devem ficar alagadas. O fato já acontece nas principais ruas da capital, que precisaram ser interditadas e outras receberam pontes para permitir o fluxo de pedestres.

No interior, algumas cidades já decretaram situação de emergência e há famílias desalojadas e prejuízo para os comerciantes.