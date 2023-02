Somente no mês de janeiro, o nível do rio Negro subiu 2,38 metros. O ritmo de subida acelerou a partir do último dia 18.

De lá para cá, as águas sobem de nove a 16 centímetros por dia. Algumas ruas do Centro de Manaus já costumam ficar alagadas durante dias de forte chuva.

Atualmente, a cota é de 21,92 metros.