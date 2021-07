Rio Preto da Eva e Manaus promovem ações durante o ‘Turismo em Movimento’

Quinze prestadores de serviços turísticos do município de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros da capital) e de Manaus tiveram a oportunidade de alinhar ações estratégicas para promover o segmento por meio do “Turismo em Movimento”, realizado ao longo desta semana. O evento é promovido pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae AM) e prefeitura do município.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, ações como essa serão reforçadas e ocorrerão com cada vez mais frequência. “O nosso objetivo é promover o turismo, potencializando as atividades em cada cidade. Os técnicos da Amazonastur estão atuando de forma estratégica para garantir a retomada do turismo no nosso estado. Essa ação faz parte das políticas públicas do Governo do Amazonas para fomentar o setor”, disse Litaiff.

O “Turismo em Movimento” teve início nos dias 15 e 16 de junho no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus) com 42 prestadores de turismo alcançados. O segundo município a receber a ação foi Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), nos dia 23 de junho, que contou com a participação de 23 prestadores de serviços turísticos do setor. Em Rio Preto da Eva, a ação ocorreu nos dias 29 e 30 de junho.