Rio Preto da Eva recebe Certificação da WABA pelas ações da Campanha Agosto Dourado

O mês de agosto já passou, mas o reconhecimento pelas ações realizadas durante o período continua rendendo. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto da Eva que o diga. A SEMSA/RPE é só alegria após o recebimento da Certificação Internacional da World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), pelas ações realizadas durante a Campanha Agosto Dourado, dedicada ao incentivo à amamentação.

“Nós recebemos com muita alegria essa certificação. É o resultado de um trabalho feito com muito carinho e dedicação com todas as pacientes de Rio Preto da Eva. Só tenho a agradecer e parabenizar todas as gerentes das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e as equipes da Estratégia e Saúde da Família (ESF) pelo esforço para que isso fosse possível”, disse a secretária de saúde de Rio Preto da Eva, Aila Carla Bernardino.

O Certificado foi recebido em Rio Preto da Eva, pelo enfermeiro André Freitas, Gerente de Saúde da Criança e Saúde da Mulher. “Nós fizemos diversas ações voltadas para as crianças e para as mulheres, principalmente as gestantes, durante todo o mês de agosto. A nossa equipe realizou muitas atividades de incentivo à amamentação e esse certificado veio para coroar todo o trabalho que foi feito”, disse ele.

Rio Preto da Eva foi um dos 10 municípios do Estado do Amazonas a ser reconhecido pelas ações realizadas.

Campanha Agosto Dourado

Durante todo o mês de agosto, as equipes de saúde de Rio Preto realizaram diversas atividades em todas as UBS´s da zona urbana do município e também nas comunidades da zona rural. Foram realizadas palestras educacionais de incentivo à amamentação, exames médicos, odontológicos, de fisioterapia, campanhas de vacinação para o público infantil, suplementação para as crianças, além de exames preventivos para as mulheres, e busca ativa pelas gestantes para acompanhamento do pré-natal, distribuição de preservativos e sorteio de brindes.

WABA

A World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), é uma rede global de indivíduos e instituições, dedicadas a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno em todo o mundo. O trabalho é baseado nas Declarações de Innocenti , nos Dez Elos para Nutrir o Futuro e na Estratégia Global da OMS/UNICEF para Alimentação de Lactentes e Crianças Pequenas.