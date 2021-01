Rio Preto da Eva recebe cilindros de oxigênio doados por Gustavo Lima

Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus) recebeu, nesse sábado (16) três cilindros com 50 litros de oxigênio cada. A doação foi feita pelo cantor Gusttavo Lima, por meio da empresária Beth Dezembro.

“Agradecemos ao Gustavo Lima e a Beth Dezembro pelo oxigênio que recebemos. Com esses cilindros levados para o hospital Thomé de Medeiros Raposo vamos conseguir atender a demanda da cidade e aliviar parte do sufoco que todo o Amazonas está sofrendo devido à Covid-19. Ganhamos tempo no tratamento dos nossos pacientes”, disse o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa.

Ainda de acordo com o gestor, é preciso que a população se cuide. “Estamos cuidando do nosso povo, tomando todas as precauções. Mas precisamos que as pessoas também se cuidem. Estamos abastecendo o nosso hospital com todos os insumos necessários”, ressaltou Anderson Sousa.