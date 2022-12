Rio Preto da Eva recebe novas ambulâncias para o hospital e SAMU

Na manhã do último sábado (17) aconteceu a entrega de duas ambulâncias para a população rio-pretense, através do Programa Municipal Saúde Mais Perto de Você. Os veículos foram adquiridos com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e de emenda parlamentar do deputado federal Átila Lins.

Uma das ambulâncias ficará à disposição do Hospital Thomé de Medeiros Raposo, e a outra foi entregue para o SAMU do município. “Com essas duas novas ambulâncias, vamos poder deixar ambulâncias fixas nos distritos. O trabalho continua e a saúde melhora a cada dia”, disse Anderson Sousa, prefeito de Rio Preto da Eva.

Na ocasião, também foram entregues as próteses dentárias do programa Sorria Mais Rio Preto, na Escola Municipal Alegria de Saber. O Prefeito Anderson Sousa destacou o olhar atento à saúde e os programas sociais implementados no município.

Os vereadores, Oseas Paulo, Katwyssya Martinelli, André Oliveira e Aldejane Ferreira participaram do evento, assim como o secretário de Administração e Finanças, João Queiroz; a secretária de saúde, Aila carla; e o secretário de meio ambiente, Martinelli Gonçalves.