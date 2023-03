Rio Preto da Eva receberá curso de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos Federais

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento (Ciama) está oferecendo o curso de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos Federais, no município de Rio Preto da Eva (distante 57 km de Manaus). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na sede do Comando da Guarda Municipal, Rua Gov. José Lindoso, n° 8, Centro, de 8h às 16h e, após este horário, por meio do aplicativo Whatsapp número 92 8217-8715.

Realizado no período de 15 a 17 de março, no horário de 13h às 17h, no Auditório da Guarda Municipal, o curso tem objetivo de disseminar a cultura da metodologia de projetos no âmbito do serviço público, ampliar as possibilidades de captação de recursos federais e de ressignificar a utilização e o domínio da Plataforma +Brasil, visando aprimorar as execuções orçamentárias do Estado em todas as modalidades de transferências da União.

A metodologia de Projetos, os programas de Governo e os programas de convênio, bem como o modelo de projeto para a Plataforma +Brasil serão os temas abordados no primeiro dia do curso, 15 de março.

Seguindo a programação, no dia 16, serão apontadas as facilidades e movimentações financeiras por OBTV, a pesquisa de programas disponíveis, outras funções de acesso livre da Plataforma e a verificação de propostas e convênios.

No último dia de atividades, 17 de março, os participantes terão conhecimento sobre as tendências para o futuro da Plataforma +Brasil, as Transferências Especiais, Transferências de Fundo a Fundo e Portarias Interministeriais e Instruções Normativas.

O curso faz parte do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional da Ciama, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), e é voltado prioritariamente para servidores públicos municipais e estaduais, mas também é aberto para empresários, representantes de associações, cooperativas e organizações da sociedade civil.