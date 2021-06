Rio Preto da Eva terá fábrica de colchão e travesseiro

Entre os projetos aprovados na 290ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Amazonas (Codam) um ficará em Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus). A empresa Rodrigues Indústria e Comércio de Colchões Ltda apresentou o projeto de implantação com o investimento de aproximadamente R$ 8,5 milhões.

Os produtos a serem fabricados pela empresa em Rio Preto da Eva são travesseiro, cama articulada e americana, colchão de espuma e colchão de mola. A proposta é destaque para o interior do Estado.

Para o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Renato Freitas, os investimentos aprovados pelo Codam têm fundamental importância para alavancar a economia no estado, destacando o desenvolvimento sustentável. “O Codam tem tido um papel estratégico para o estado do Amazonas, não só pela aprovação de projetos industriais e agroindustriais que levam investimentos com geração de emprego e renda, mas também pelo direcionamento quanto ao desenvolvimento sustentável do nosso Amazonas”, enfatizou Freitas.

A reunião do Codam foi realizada na manhã desta terça-feira (22) e aprovou, aproximadamente, R$ 1,5 bilhão em investimentos que serão aplicados nos próximos três anos. O volume de investimento aprovado conta com a projeção de geração de 1.257 novos postos de trabalho, sendo 1.035 diretos e 222 de mão de obra indireta. As novas vagas de trabalho são projetadas para Manaus e também para o município de Rio Preto da Eva.