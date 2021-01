Rio Preto enfrenta nova onda da Pandemia com saúde estruturada

Desde o início da Pandemia em 2020 a Prefeitura de Rio Preto da Eva tomou algumas medidas para enfrentar o vírus, entre elas, estão a desinfecção das Unidades Básicas de Saúde em dois horários específicos, a partir das 6h30 da manhã antes do início dos atendimentos e após o encerramento do expediente.

As equipes trabalham também na desinfecção de outros locais, como bancos, comércios, feiras e órgãos públicos. No período noturno é feita a sanitização das ruas do município com um caminhão pipa. “Todos os locais de maior circulação de pessoas no município estão recebendo essas ações reforçadas para impedir a proliferação do coronavírus”. Destacou o prefeito Anderson Sousa.

Os serviços executados reforçam a higienização e sanitização dos locais com o uso de substâncias desinfetantes recomendadas pela Anvisa para impedir que a covid 19 aja nas superfícies, com o objetivo de diminuir os riscos de contágio entre a população.

A gestão municipal também disponibilizou totens com álcool em gel para diversos setores, igrejas, balneários e mantém uma rigorosa fiscalizações diariamente com mais de 70 fiscais contratos para orientar a população e ajudar no enfrentamento a pandemia.

Segundo a secretária de saúde do município, Aila Carla, o trabalho que vem sendo realizado é graças a articulação do prefeito Anderson Sousa junto a bancada federal e o governo estadual. “O prefeito Anderson Sousa investiu em infraestrutura das unidades de saúde, reformou o hospital do município e determinou que fosse adquiridos todos os medicamentos do kit covid. Nossas 9 unidades de saúde tem a cápsula Vanessa com bala de oxigênio e equipamentos que possibilitam estabilizar pacientes que estejam com a saturação baixa. O hospital conta com 10 leitos também para tratamento da Covid 19”. Dsstacou a secretária de saúde do município, Aila Carla.

A Ala Rosa do Hospital Thomé de Medeiros Raposo (Hospital do Estado), tem equipes 24 horas por dia contratadas pela Prefeitura Municipal. Anderson Sousa anunciou que deverá comprar nos próximos dias uma grande quantidade de invermectina para distribuir à toda população.