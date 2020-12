Rios Javari e Solimões voltam a subir e navegação volta a normalidade

Depois de mais de quatro meses de estiagem, que deixou praticamente a Tríplice Fronteira isolada, já que as grandes embarcações, não atracavam mais em Atalaia do Norte e Benjamin Constant, os Rio Solimões e Javari começam a subir.

Nas últimas duas semanas, o principal rio do município de Atalaia do Norte, o Javari, voltou a encher com as fortes chuvas. Com isso, o Solimões aumentou seu volume de água, dando esperanças para que as grandes embarcações voltem a atracar novamente nos nossos portos.

Com informações Jambo Verde