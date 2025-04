Rios Negro, Solimões e Amazonas podem atingir cotas de inundação este ano, aponta SGB

Os rios da Amazônia poderão atingir cotas de inundação neste ano, segundo previsão divulgada nesta terça-feira (30) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). O alerta vale especialmente para os rios Solimões, em Manacapuru, e Amazonas, em Itacoatiara.





Em Manaus, o rio Negro apresenta 42% de probabilidade de alcançar a cota de inundação severa, fixada em 29 metros. As estimativas foram feitas com 45 dias de antecedência em relação ao pico da cheia e abrangem os municípios de Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins — onde vivem mais de 2,3 milhões de pessoas.

Segundo André Martinelli, gerente de Hidrologia e Gestão Territorial do SGB em Manaus, o segundo boletim confirma as projeções do primeiro alerta, emitido com 75 dias de antecedência, e reforça o cenário de uma cheia significativa na região.

“Neste momento, os dados apontam para uma cheia entre 1,00 e 1,20 metro abaixo da registrada em 2021 nas cidades de Manaus e Manacapuru, e entre 60 e 80 centímetros abaixo da cheia histórica em outros pontos, como Itacoatiara e Parintins. Esse comportamento está relacionado, inclusive, à cheia recente do rio Madeira, que teve um atraso de cerca de 15 dias em relação ao pico habitual — normalmente no início de abril, mas que este ano foi registrado por volta da metade do mês”, explicou Alice Castilho, diretora de Hidrologia e Gestão Territorial.

Confira as previsões para os principais municípios: