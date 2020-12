Robert Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo

Nesta quinta-feira, o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, faturou o Fifa The Best, prêmio dado ao melhor jogador da última temporada. A conquista do polonês, no entanto, não foi a única coisa que chamou a atenção. Ausente entre os três primeiros colocados na premiação, o brasileiro Neymar acabou figurando apenas na nona posição.

Somente sete votantes colocaram Neymar como o melhor jogador do mundo. O craque Lionel Messi, capitão da Argentina, o zagueiro Thiago Silva, capitão do Brasil, e Tite, técnico da Seleção Brasileira, foram os nomes com maior destaque que deram moral ao camisa 10 do Paris Saint-Germain.

Além dos três, Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras e capitão do Paraguai, Jong Ilgwan, capitão da seleção da Coreia do Norte, Charles Akunnor, técnico de Gana, e Márcio Máximo Barcelos, técnico da Guiana, também elegeram o brasileiro como o melhor da temporada 2019/2020.

A colocação de Neymar gerou polêmica. Na última temporada, o meia-atacante foi o destaque do PSG, que chegou à final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. O clube parisiense ainda faturou o Campeonato Francês, a Copa da França e a Copa da Liga. Além dos títulos, o brasileiro também marcou 19 gols e deu 11 assistências em 27 partidas.

A já tradicional disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também atraiu olhares nesta quinta-feira. Os dois concorreram com Lewandowski pelo prêmio de melhor jogador do mundo, mas não eram favoritos. O português terminou à frente do argentino, na segunda colocação, com 38 pontos (conta feita pela Fifa). O camisa 10 do Barcelona somou 35 pontos e ficou na terceira posição.

Confira os 11 melhores jogadores no prêmio Fifa The Best:

1- Roberto Lewandowski, Bayern de Munique: 52 pontos;

2- Cristiano Ronaldo, Juventus: 38 pontos;

3- Lionel Messi, Barcelona: 35 pontos;

4- Sadio Mané, Liverpool: 29 pontos;

5- Kevin De Bruyne, Manchester City: 26 pontos;

6- Mohamed Salah, Liverpool: 25 pontos;

7- Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain: 19 pontos;

8- Thiago Alcântara, Bayern de Munique/Liverpool: 17 pontos;

9- Neymar, Paris-Saint Germain: 16 pontos;

10- Virgil Van Dijk, Liverpool: 13 pontos;

11- Sergio Ramos, Real Madrid: 7 pontos.

Fonte: terra