Roberto Cidade agradece votos e define data para assumir diretório municipal do União Brasil

Deputado estadual mais votado no pleito de 2022, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (UB), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1º de março, para agradecer aos eleitores por ter sido lembrado na pesquisa de intenção de votos divulgada pela Pontual Pesquisas, que o coloca em empate técnico no terceiro lugar para disputa pela Prefeitura de Manaus, nas eleições deste ano.





“Fico grato pela lembrança do eleitorado manauara, tendo em vista que sou o único, entre os quatro que lideram a pesquisa, que ainda não tem pré-candidatura formalizada. Com humildade, lembro do compromisso profundo que tenho com o povo de Manaus, com suas esperanças, seus desafios e seus sonhos. Tenho lembrado que Manaus é uma cidade privilegiada em potencial, em recursos naturais e humanos. No entanto, também é uma cidade onde a maior parte dos nossos irmãos e irmãs enfrentam dificuldades diárias”, afirmou.

Cidade destacou ainda que Manaus é a quinta cidade mais rica do Brasil, porém a má administração municipal faz com que a população enfrente inúmeras dificuldades.

“Tenho visto pré-candidaturas de vários tipos: extremamente críticas e sem propostas, se vitimizando ou tentando criar divisões que não melhoram em nada a vida do nosso povo. Esta é a má política: a que prefere destruir em vez de construir”, disse.

O parlamentar confirmou que vai assumir o comando do União Brasil, na capital, na próxima semana. “No dia 9 deste mês assumo a presidência do União Brasil, em Manaus, com o compromisso de mostrar o potencial da nossa capital e do nosso povo. Mas isso só será possível se estivermos unidos, se tivermos a vontade política de mudar. Mais do que nunca, é tempo de união. É tempo de juntarmos nossas mãos e nossas forças para trazer o desenvolvimento que merecemos e a sustentabilidade que tão urgentemente necessitamos”, finalizou.