Roberto Cidade buscará o DNIT para ajudar a recuperar o Porto de Humaitá

Em visita ao município de Humaitá, o Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), constatou junto ao prefeito Dedei Lobo (PSC), a urgência de reparos no porto da cidade, principal entrada de cargas e passageiros.

O parlamentar se comprometeu com o prefeito e a população humaitaense de buscar o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) para a resolução do problema, o mais breve possível.

“O Porto de Humaitá está inoperante porque a plataforma está embaixo d’água, devido a um acidente com uma balsa. Irei solicitar uma audiência com o responsável pelo Dnit em Manaus para que a empresa responsável pela manutenção possa vir ao município e resolva a situação o quanto antes”, ressaltou.

O prefeito Dedei Lobo falou sobre a importância do Porto retomar as atividades normais tanto para o deslocamento da população como para o abastecimento do município.“ Conto com o presidente Roberto Cidade para que o porto volte a operar, porque, digamos assim, ele é o nosso “Porto Seguro”, uma vez que é aqui que as cargas e passageiros chegam a Humaitá”, disse. Ainda segundo Dedei, a nova gestão está verificando pontualmente as questões emergenciais do município, e o Porto é uma delas.

Para o vereador Manoel Domingos (PSB), presidente da Câmara de Vereadores de Humaitá, é gratificante receber um deputado estadual preocupado com as demandas das cidades do interior. Ele aproveitou a visita do presidente da Aleam para solicitar o apoio do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI-ALEAM), que dá suporte às câmaras municipais amazonenses.

“É muito importante sua visita ao nosso município e mais ainda, ter o senhor aqui preocupado e ouvindo nossas demandas e necessidades. Aproveito para pedir o apoio do CCOTI no suporte da elaboração do nosso Regimento Interno e da nossa Lei Orgânica, bem como, a disponibilidade de cursos para nossa ‘escolinha’ do legislativo”, solicitou.

Vacinação

Em Humaitá, Roberto Cidade participou ainda da vacinação, de indígenas, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde. No total, 3.662 pessoas já foram vacinadas no município.

“Estamos aqui fazendo uma frente junto ao prefeito e à secretária de saúde, Laura Patrícia para que possamos unir forças e salvar vidas. Nós entendemos que o momento é muito difícil para todos, principalmente, para os municípios do interior do nosso Estado. Por isso, destinei R$ 1 milhão em emendas para a compra de insumos e medicamentos, que vão ajudar o prefeito a passar por este desafio tão complexo e oneroso“, destacou.

O prefeito reforçou que os recursos da emenda vão ajudar muito no enfrentamento da pandemia no município. “Esse aporte de R$ 1 milhão vai contribuir sensivelmente para o combate à Covid, que é o grande problema que nos aflige no momento”, pontuou.

A secretária Laura Patrícia ressaltou o apoio com os insumos e medicamentos para o tratamento de pacientes. “Estamos avançando no acompanhamento de pacientes mais graves e isso só é possível com investimentos em medicamentos e insumos para as nossas unidades de saúde. Por isso a ajuda do deputado Roberto Cidade vem em um ótimo momento”, destacou.