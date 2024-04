Roberto Cidade destaca a importância dos autores amazonenses para o fortalecimento da cultura

No Dia Mundial do Livro – data escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para incentivar a leitura -, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade (UB), chama a atenção para a Lei nº 5.702/202, de sua autoria que institui a “Semana da Literatura Amazonense nas Escolas da Rede Pública Estadual do Amazonas”.





“É imprescindível a nossa cultura que possamos garantir aos nossos alunos acesso aos livros, e especialmente, às obras dos escritores amazonenses, fomentando e fortalecendo o ambiente de aprendizagem. A Semana da Literatura Amazonense, além de celebrar o Dia Mundial do Livro, tem o objetivo de valorizar nossos autores que tanto contribuem para mostrar ao mundo o imaginário amazônico, com suas lendas e mitos”, declarou o deputado presidente.

De acordo com a lei em vigor, a Semana da Literatura Amazonense deve ser realizada em todas as escolas da rede pública do Amazonas no mês de abril, em celebração ao Dia Mundial do Livro, comemorado no dia 23 desse mês.

A lei prevê, ainda, a distribuição de exemplares da literatura amazonense aos alunos da rede pública, durante a Semana da Literatura Amazonense, bem como a garantia que as escolas da rede estadual tenham exemplares da literatura amazonense em suas bibliotecas.