Roberto Cidade é homenageado com a Medalha de Ouro Cidade de Manaus

“Me sinto feliz e honrado por receber a Medalha de Ouro Cidade de Manaus. Esta comenda me motiva a trabalhar ainda mais para buscar melhorias para o estado do Amazonas, para a qualidade de vida do povo amazonense. A partir de agora, tenho um dever ainda maior de servir à cidade de Manaus”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB) durante a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus concedida a ele nesta sexta-feira (1º), na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Em uma solenidade que reuniu representantes dos três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário -, além de apoiadores, amigos e familiares, o homenageado fez uma breve recordação sobre sua trajetória de vida e parlamentar, e ainda quanto aos desafios enfrentados durante a condução da Aleam nos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19 e da cheia histórica do estado do Amazonas.

“Este, sem dúvidas, é um dos momentos mais emocionantes da minha vida. É um reconhecimento à política que busco fazer desde o primeiro dia que entrei na Assembleia Legislativa. Que é a política do bem, que busca ser um agente de construção, de transformação. Nunca pensei que aquele menino de origem humilde, que subia e descia os rios do Estado num regatão, que cresceu no bairro de Santo Antônio, que teve uma infância simples, mas que sempre aproveitou as oportunidades dadas pelos meus pais, Roberto e Ângela, receberia hoje tamanha honraria. Agradeço aos 41 vereadores que me proporcionaram esse momento e à minha família, amigos e apoiadores que comemoram comigo mais essa conquista”, afirmou.

O parlamentar ressaltou ainda o perfil conciliador que busca manter em sua atuação, seja para lidar com a situação ou com a oposição. “Assumi a presidência da Aleam em um dos momentos mais difíceis, no auge da pandemia, mas com muito diálogo, humildade e boa vontade, os 24 deputados estaduais conseguiram aprovar matérias importantes e, juntamente com o governo do Estado, conseguimos garantir meios para superar aquele momento tão desafiador para toda a humanidade”, completou.

De autoria do vereador Fransuá Matos (PV), a concessão da Medalha de Ouro Cidade de Manaus foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores da Câmara Municipal.

Conforme Fransuá, a aprovação por unanimidade entre os parlamentares de situação e a oposição é uma demonstração do carinho e respeito que os vereadores da Casa possuem pelo trabalho e pela pessoa do deputado Roberto Cidade.

“Esta é uma homenagem justa a quem hoje se destaca no meio político como conciliador, como alguém que agrega, que constrói pontes ao invés de muros e, com isso aproxima a população do Poder Público auxiliando naquilo que for possível, naquilo que é dever do Estado. Roberto representa para toda a classe política, seus apoiadores e familiares um exemplo de pessoa justa, verdadeira, de alguém produtivo em termos parlamentares e por isso hoje recebe esse reconhecimento na Câmara de Manaus”, afirmou.