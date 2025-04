Roberto Cidade encerra Feclam com recorde histórico e revela novidades para próxima edição

Após dois dias de oficinas, palestras e encontros que proporcionaram aprendizados e troca de experiências entre mais de 850 participantes, sendo mais de 500 vereadores de todos os municípios do Amazonas, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), encerrou nesta sexta-feira, 4/4, a 5ª edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam).





“Neste ano, batemos todos os recordes. Tivemos mais de 850 participantes entre vereadores e servidores das Casas Legislativas de todos os 62 municípios. Também recebemos presidentes de associações e prefeitos. Fico muito feliz e otimista por ver que, ao longo desses cinco anos, temos contribuído para melhorar legislaturas e, consequentemente, a vida da população dos municípios amazonenses. Quem ganha com o Feclam é o povo do Amazonas”, afirmou o deputado presidente.

Anfitrião do evento, o deputado presidente anunciou durante a solenidade de encerramento dos dois dias do Fórum, o Prêmio Câmara Inovadora. A premiação, com início na edição de 2026, terá três categorias: gestão, atendimento ao cidadão e projetos especiais.

“Com o ‘Prêmio Câmara Inovadora’ pretendemos estimular as câmaras municipais do interior a desenvolverem novos projetos, tanto voltados para as comunidades quanto para a gestão em si. Encontramos nessa premiação mais uma forma de maximizar os resultados do Feclam e, consequentemente, melhorar a gestão dos legislativos municipais”, afirmou o presidente.