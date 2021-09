Roberto Cidade entrega equipamentos a moradores do Distrito de Axinim, em Borba

Cumprindo agenda no município de Borba (distante 149 quilômetros de Manaus), nesta quinta-feira (16), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), visitou, pela manhã, o Distrito de Axinim.

Na ocasião, o parlamentar entregou um motor de popa de 15 Hp e 20 rabetas, oriundas de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil.O parlamentar também conversou com os moradores e recebeu demandas do Distrito, entre elas o asfaltamento da estrada Axinim/Autazes e melhoria no policiamento da região.

“Hoje estou aqui com vocês para entregar algumas emendas. Esses motores de rabeta são emendas de minha autoria e nós vamos fazer outras entregas ainda hoje. Podem sempre contar comigo. Borba é uma terra querida que sempre recebeu a família Cidade de braços abertos. E podem ter certeza de que irei cobrar a melhoria da segurança pública no Distrito do Axinim”, afirmou, em evento numa igreja local.

O presidente da Assembleia esteve no Distrito de Axinin, acompanhado do deputado federal Sidney Leite (PSD) e do ex-prefeito de Borba, Baía Maia. Roberto Cidade fará, ainda nesta quinta-feira, a entrega de equipamentos de saúde na sede do município, também oriundos de uma emenda parlamentar de sua autoria.