Roberto Cidade ganha apoio da bancada do PSC para presidência da Aleam

O deputado Roberto Cidade ganhou reforços para sua reeleição para presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Desta vez, a bancada do PSC declarou apoio ao parlamentar.

Por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, os deputados Coronel Dan Câmara, Alessandra Campêlo e Doutor Gomes firmaram apoio a Cidade. O deputado já possui mais de 20 votos a favor de sua reeleição como presidente do parlamento estadual.

“Declaro apoio a Roberto Cidade para que ele estando na presidência no biênio 2023-2024 construa um Amazonas melhor junto aos demais deputados”, disse Dan Câmara.

A deputada Alessandra Campêlo também manifestou seu apoio. “Roberto como presidente se mostrou uma pessoa conciliadora, deu todas as condições para que os deputados exercessem o seu trabalho. Eu consegui fazer com que a Comissão da Mulher chegasse onde era mais necessário e tive apoio para aprovação de diversas leis. Por isso, apoio a reeleição de Roberto Cidade”.

Ao declarar seu apoio, o deputado Dr. Gomes também parabenizou Roberto Cidade. “Ele foi um grande campeão de votos e estou com ele na presidência da Aleam na nova legislatura”, afirmou.