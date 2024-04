Roberto Cidade lidera debate nacional sobre segurança pública na Amazônia

Durante o evento nacional promovido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade reiterou a importância de intensificar o debate sobre segurança pública em todo o país. Como presidente da Aleam, ele enfatizou a necessidade de aprimorar as iniciativas voltadas para a segurança pública, um tema de extrema sensibilidade e relevância para a sociedade.





O encontro, realizado em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), congregou representantes de diversas Assembleias Legislativas do Brasil, com destaque para a presença do presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, senador Sérgio Petecão, e do presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, deputado federal Alberto Fraga.

Com o tema “A atuação do Legislativo no âmbito da segurança e proteção da Amazônia Legal”, o evento se propôs a discutir questões cruciais, como a legislação pertinente, o enfrentamento das facções criminosas e os desafios ambientais, especialmente na região amazônica. A presença de autoridades da segurança pública e de órgãos ambientais como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) evidenciou a complexidade e interdependência dessas questões.

O evento não se limitou apenas a debates, mas também propôs a elaboração de medidas concretas para a prevenção da violência e o combate ao crime na região amazônica, assim como a discussão sobre a legislação nacional das polícias e a alocação de recursos para a segurança pública. Além disso, foram abordadas questões relacionadas à gestão municipal e à atuação das guardas municipais, visando a integração de esforços em todos os níveis de governo.

A iniciativa foi conduzida pela Comissão de Segurança Pública da Aleam, presidida pelo deputado Comandante Dan, que também exerce a presidência da Comissão de Justiça e Segurança Pública da Unale. A presença e o engajamento de tantos representantes políticos e especialistas evidenciam o compromisso coletivo em buscar soluções eficazes para os desafios que permeiam a segurança pública e a preservação ambiental na Amazônia Legal.