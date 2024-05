Roberto Cidade participa da posse da nova corte eleitoral do TRE-AM

Presidente do Legislativo Estadual, o deputado Roberto Cidade (UB) participou nesta segunda-feira, 13/5, da posse da nova corte eleitoral do Amazonas. Os desembargadores João de Jesus Abdala Simões e Airton Luís Corrêa Gentil irão conduzir o pleito municipal no Estado, nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), respectivamente. Os magistrados exercerão a titularidade do TRE-AM até dezembro de 2024.





“Participo deste ato como presidente do Poder Legislativo e em reconhecimento à importância dessa Corte Eleitoral para o processo democrático. Desejo sucesso aos desembargadores João Simões e Airton Gentil, que serão os responsáveis por conduzir o TRE-AM na eleição que vai definir os chefes do Executivo municipal nas 62 cidades do Amazonas”, declarou o deputado presidente.

O governador Wilson Lima, ao reconhecer as dimensões continentais do Amazonas, colocou a estrutura do Governo Estadual à disposição do TRE-AM para a viabilização da logística necessária para que a Corte Eleitoral chegue a todas as zonas eleitorais do Estado.

“O TRE-AM tem um papel muito importante no processo da democracia. É essa corte que vai permitir que a população vá às urnas exercer o seu poder de voto e eleger os seus governantes. Os níveis dos rios ainda não atingiram a normalidade e talvez tenhamos mais dificuldades neste ano, mas reforço o compromisso do Estado em dispor de toda estrutura, e aparato de segurança para que esse processo transcorra com a maior tranquilidade possível. O desembargador João Simões, com a experiência que carrega como magistrado, nos dá a segurança da sua condução no processo eleitoral no Estado do Amazonas”, afirmou o governador.

Empossado, o desembargador João Simões reafirmou o compromisso da nova corte eleitoral no cumprimento das prerrogativas para as quais foram eleitos e destacou que uma das ações prioritárias do TRE-AM será o combate às fake news.

“Nós seguiremos a nossa jornada e realizaremos as finalidades para as quais fomos escolhidos. Agradecemos a todos os membros da corte que nos confiaram esse mandato. A Corte Eleitoral está organizada para enfrentar os próximos desafios. Serão 2,5 milhões eleitores que vão às urnas. Nosso desafio maior se aproxima. Vivemos no Estado de maior extensão territorial do Brasil e isso não é coisa fácil, mas é um desafio que vem sendo enfrentado por esse TRE com êxito. A Justiça Eleitoral tem a missão de proteger o processo eleitoral e a decisão livre do eleitor na concretização da democracia. E é para garantir esse direito e dever que vamos combater a desinformação e todo e qualquer tipo de fraude, para realizarmos eleições limpas, transparentes e entregar ao povo amazonense eleições tranquilas”, declarou Simões.

Os desembargadores exercerão um mandato de sete meses para que o período de gestão coincida com o exercício financeiro e o ano civil. Ajuste semelhante já havia sido realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no ano de 2022.

João Simões ocupará pela segunda vez a presidência do TRE-AM. Ele já havia exercido o cargo no biênio 2018/2020. Airton Gentil, por sua vez, exercerá pela primeira vez a vice-presidência do TRE-AM. Ele exercerá também o cargo de corregedor eleitoral.