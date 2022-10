Roberto Cidade ressalta a importância do rádio para a comunicação no Amazonas

Democrata e defensor das liberdades de expressão, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 434/2022, que institui a “Semana Estadual do Rádio” no Amazonas. Conforme o PL, a “Semana Estadual do Rádio” deve ser celebrada, anualmente, em todo o estado do Amazonas na primeira semana do mês de abril.

“O PL, mais do que reconhecer o início das atividades desse veículo de comunicação no Amazonas, quer chamar atenção sobre a importância dos veículos de comunicação, especificamente do rádio na vida das pessoas. Como forma de reconhecimento, nossa gestão aqui na Assembleia investiu na compra de um novo transmissor para a Rádio Aleam, além de reativar alguns programas que estavam suspensos e de reconhecer a relevância dos artistas e produções locais, com a veiculação de músicas de cantores amazônidas. Isso demonstra o nosso respeito para com esse veículo e com tudo que ele representa”, afirmou.

A propositura vai de encontro a data de início das atividades da primeira rádio em território amazonense, a “Voz de Manaós”, inaugurada em abril de 1927 pelo então governador do Amazonas, Ephigênio Salles.

A principal proposta da emissora era transmitir às cidades do interior amazonense os dados e as informações atualizadas sobre cotações e valorizações de produtos naturais nas bolsas internacionais, além das taxas de câmbio do exterior e interna.

O governador amazonense pretendia que os barões da borracha diminuíssem seus custos com transportes, pois de posse das informações da rádio, poderiam avaliar se embarcavam ou não os produtos para exportação, sem deslocamentos em vão para Manaus.

O rádio no Amazonas no início, também, prestava um serviço comunitário de utilidade pública para as pessoas que saiam e chegavam a Manaus. O rádio era responsável por informar horários de barcos e divulgar produtos e serviços para as cidades do interior.

“Dadas as dimensões continentais do nosso Estado, as distâncias que existem e ainda hoje impedem o compartilhamento de informações, o rádio continua sendo o meio mais ágil e democrático de informar e entreter. Por isso, nosso respeito e reconhecimento através desse Projeto de Lei em tramitação na Assembleia Legislativa”, disse.