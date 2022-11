Roberto Cidade tem apoio de mais de 20 deputados para Presidência da Aleam

Reeleito com uma grande quantidade de votos, o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) tem o mesmo prestígio entre os colegas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Isso porque o parlamentar já conta com o apoio de mais de 20 deputados para a eleição de presidente da Casa.

Cidade já ocupa o cargo, que deverá ter uma nova escolha a partir da próxima legislatura. A eleição está prevista para fevereiro de 2023.

Tantos deputados reeleitos quanto estreantes no parlamento estadual já declaram apoio a Cidade. Entre os que já são colegas e que declaram voto no atual presidente estão Alessandra Campêlo, Sinésio Campos, Joana Darc, Wilker Barreto e outros. Na lista de eleitos, constam os nomes de George Lins e Mayra Dias.

A gestão de Roberto Cidade é considerada como pacífica e conciliadora. Além disso, de acordo com os parlamentares, o atual presidente é responsável por grandes avanços da Aleam ao longo de seu mandato.