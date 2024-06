Roberto Cidade visita zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus para firmar compromissos com a população

Na noite desta terça-feira, 4 de junho, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), esteve nas zonas Oeste e Centro-Oeste da capital, apresentando três dos primeiros compromissos de seu Plano de Governo. Em encontros realizados nos bairros Tarumã e Alvorada, Cidade reuniu centenas de pessoas para discutir temas cruciais como saúde, assistência social, segurança, infraestrutura e mobilidade urbana.





“Temos três compromissos assumidos desde já. Não são propostas, são compromissos. Se Deus e o povo permitirem, assim que chegarmos à Prefeitura, vamos encaminhar para a Câmara Municipal uma lei criando o Auxílio Municipal Permanente. O prefeito que está aí teve a insensatez de retirar esse auxílio ainda na pandemia. Nós iremos ativá-lo para 50 mil famílias de Manaus”, afirmou o pré-candidato.

Os outros dois compromissos destacados por Cidade incluem a ampliação e melhoria da segurança, através da criação de uma Guarda Municipal armada, e a implementação de 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para fortalecer o sistema de saúde.

“Iremos armar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Nossa proposta é aumentar o quantitativo de agentes para 3 mil. Eles passarão por concurso, treinamentos e, então, terão as condições adequadas para realizar sua função de forma eficiente. As armas já estão aí, já foram adquiridas, mas com falta de planejamento e com uma administração pífia, somente 40 dos 385 agentes tiveram acesso ao armamento. Queremos uma Guarda Municipal que possa realizar com qualidade sua função”, explicou Cidade.

“Vamos assumir a responsabilidade com a saúde ao implementar 12 UPAs, com funcionamento 24 horas, em todas as zonas da cidade. É inadmissível que a média e alta complexidades, de responsabilidade do Estado, fiquem sobrecarregadas porque o município é incapaz de cumprir com a sua obrigação, que é cuidar da atenção básica”, declarou.

Durante o evento, Roberto Cidade também criticou a atual gestão pelo fracasso do programa Asfalta Manaus, que prometeu asfaltar 10 mil ruas da capital, mas, até agora, tem pouco mais de 2.700 ruas concluídas.

“Volto a perguntar: cadê o dinheiro que foi liberado para o Asfalta Manaus? As ruas da cidade estão esburacadas, sem manutenção. Nós não aguentamos mais a gestão que está aí. Manaus é grande demais, importante demais para continuar sendo administrada por alguém que não tem responsabilidade com o cidadão. Falta ônibus, asfalto, a mobilidade é ruim. Sou o pré-candidato da união, o pré-candidato que aceita o desafio de fazer o compromisso por uma Manaus melhor e mais digna para todos”, afirmou.

O deputado estadual Rozenha, presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB), também participou das reuniões e reafirmou a confiança em Roberto Cidade.

“Decidi que precisava lutar um pouco mais para livrar Manaus desse momento terrível que vivemos. O Roberto sabe como gerir coisas grandes, tem consciência dos problemas que Manaus tem. Com ele não tem arrogância. Ele não humilha e nem destrata ninguém. Fala com todo mundo, respeita todo mundo. Tenho grande confiança de que em outubro iremos eleger alguém com a alma e o coração grande. Manaus merece um administrador grande no trato e no trabalho”, finalizou Rozenha.