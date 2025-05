Robô ‘ataca’ homens que o controlavam em fábrica

Um incidente com um robô humanoide em uma linha de montagem viralizou nas redes sociais esta semana. As imagens, capturadas por uma câmera de segurança, mostram o momento em que a máquina começa a se movimentar de forma inesperada, assustando dois funcionários que estavam no local. O episódio ocorreu em uma fábrica cuja localização e data exata não foram confirmadas.





De acordo com o site “NeedToKnow”, o robô, que estava preso a um guindaste em miniatura, iniciou movimentos bruscos com os braços, aumentando gradativamente a velocidade e a intensidade. Durante a confusão, o monitor de um computador foi derrubado, assim como outros itens sobre uma mesa. “Aparentemente, o robô tentou se libertar do guindaste”, comentaram usuários nas redes sociais.

O vídeo termina com um dos funcionários tentando conter a máquina ao puxar o guindaste por trás, mas não há informações sobre o desfecho do incidente. O episódio gerou discussões na internet sobre segurança em ambientes de trabalho com inteligência artificial.

Fonte: Notícias ao Minuto