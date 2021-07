Rocam apreende 91 tabletes de drogas no Rio Preto

MANAUS – Na noite de segunda-feira, (19), por volta das 22hs, a ROCAM em patrulhamento pela Zona Norte de Manaus, recebeu denúncia via Linha Direta, que no Ramal do Cafezal, município de Rio Preto da Eva, havia um indivíduo em posse de arma de fogo e que este estaria guardando uma grande quantidades de drogas.

Após deslocar ao local foi localizado um indivíduo que estava em posse de uma arma de fogo. Após fazer diligência em área de mata, próximo a residência, foram localizados 5 sacos de fibra, totalizando 91 tabletes de maconha tipo skunk.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao infrator e conduzido ao 36°DIP de Rio Preto da Eva, para os procedimentos da polícia judiciária.