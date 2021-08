Rocam apreende adolescente e detém dois homens com armas de fogo e drogas

Em ação na noite da quinta-feira (05/08), policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano – Motos (Rocam Motos) apreenderam um adolescente de 16 anos e detiveram dois homens, de 22 e 29 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no bairro São José, zona leste de Manaus.

A equipe 06 da Rocam Motos realizava patrulhamento, por volta das 20h30, quando avistou indivíduos em atitude suspeita na rua Carabinani, no São José. Na tentativa de abordagem, o grupo fugiu, sendo três deles alcançados e detidos.

Com eles foram apreendidas três armas de fogo, sendo um revólver, de marca Taurus e calibre 38, contendo três munições intactas do mesmo calibre; um simulacro de arma de fogo; e uma espingarda, sem marca, de calibre 28, contendo quatro munições intactas do mesmo calibre.

A equipe realizou buscas no interior de uma residência abandonada, onde um dos indivíduos havia tentado se esconder e encontrou uma porção pequena de substância com aspecto cocaína, uma porção média de substância análoga a oxi, 30 unidades de frascos com característica de lança-perfume, duas balanças de precisão e R$ 68 em espécie.

Todos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permaneceram à disposição da polícia judiciária. No local, foi constatado que um dos detidos possuía passagem por homicídio.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.