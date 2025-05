ROCAM apreende arma de fogo, drogas e munições no Tancredo Neves

MANAUS | Policiais militares ROCAM, apreenderam na noite de domingo, (4), uma arma de fogo, munições e grande quantidade de entorpecentes na zona Leste de Manaus.





A apreensão ocorreu por volta das 20h, durante patrulhamento na Travessa Desdêmona, popularmente conhecida como “Beco dos Amigos”, no bairro Tancredo Neves.

De acordo com a Polícia Militar, ao avistarem a equipe, vários indivíduos que estavam na entrada do beco fugiram em direção ignorada, abandonando uma bolsa com material ilícito.

Na bolsa, os policiais encontraram uma escopeta calibre 12 sem marca aparente, 12 munições intactas do mesmo calibre, além de diversas porções de entorpecentes.

Nenhum suspeito foi detido durante a ação. Todo o material apreendido foi encaminhado e apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia