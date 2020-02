Rocam apreende arsenal do CV e mata bandido durante confronto na Compensa

Manaus – Na noite de quarta-feira (12), polícias militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) retiraram de circulação sete armas de fogo entre pistolas revólveres e uma escopetas. Os militares receberam a informação de que no beco 28 de Agosto, criminosos estavam armados e se preparavam para realizar ataques a outros membros de uma facção criminosa. Com base nas informações os policiais se deslocaram para o local onde foram recebidos a tiros.

Durante o confronto, um dos criminosos acabou sendo alvejado a tiros e morreu no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. As armas foram apresentadas no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Segundo informações repassadas pelo tenente Mascarenha, as armas seriam da facção criminosa comando vermelho.

Texto: Correio da Amazônia

Foto: Divulgação