ROCAM prende dois homens com drogas em embarcação no Porto do Roadway

Manaus (AM) – Dois homens, de 18 e 28 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (09) por tráfico de drogas no Porto do Roadway, no Centro de Manaus.





De acordo com as informações repassadas pela ROCAM, uma embarcação vinda do município de Jutaí-AM, identificada como Salmo 46, estaria transportando drogas com destino à capital. Com base na denúncia, os policiais, com o apoio da CIPCães, realizaram uma minuciosa revista na embarcação assim que ela atracou no porto por volta das 5h da manhã.

Durante a inspeção, os militares localizaram 20 tabletes de entorpecentes, entre eles 14 de maconha e 6 de cocaína, que estavam escondidos em diferentes partes da embarcação. Dois homens se apresentaram como responsáveis pelo material e foram presos em flagrante.

O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia