ROCAM prende homem com 26 tabletes de maconha no Centro de Manaus

Durante a noite de segunda-feira (14), por volta das 23h30, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) apreenderam uma grande quantidade de drogas e prenderam um homem de 24 anos, identificado como Douglas Paixão Nascimento, no Centro de Manaus.





A ação teve início após uma denúncia anônima recebida pelo Disk Denúncia da ROCAM. A equipe patrulhamento pela zona Norte da capital quando abordou um veículo Chevrolet Onix de cor prata e placa QZE-6A42, suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido no mesmo dia, no bairro Colônia Terra Nova.

Durante a abordagem, o condutor do carro confessou sua participação no crime e revelou à guarnição a localização de um ponto onde haveria drogas armazenadas, nas proximidades da área conhecida como Roadway, no Centro. Com base nas informações, os policiais seguiram até o local indicado, onde localizaram 26 tabletes de maconha.

O homem, que não possuía antecedentes criminais até então, foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi apresentado para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia