Rocam prende homem com duas armas de fogo no Santa Luzia

MANAUS – Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na manhã desta quinta-feira (07), um homem de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo ilegalmente, na casa dele, no bairro Santa Luzia, zona sul da capital amazonense.

Os policiais da viatura 4741 faziam patrulhamento ostensivo de rotina pela zona sul da cidade, por volta das 5h, quando receberam denúncia via WhatsApp Rocam informando que um homem estaria guardando duas armas de fogo em uma casa na rua Leopoldo Neves, Santa Luzia. No endereço informado, os policiais encontraram um homem com as características repassadas na denúncia.

Após abordado e questionado sobre as armas, o suspeito confessou que guardava em sua residência duas armas de fogo, sendo uma do tipo pistola, calibre 9mm, marca Browing, com numeração 179865 e contendo 11 munições de mesmo calibre; e a outra do tipo revólver, calibre 38, da marca Taurus, com numeração 1773417 e contendo seis munições de mesmo calibre, da marca CBC.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido junto com o material ilícito ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis previstos em lei.