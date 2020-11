Rocam prende homem com simulacro de arma e celulares no Gilberto Mestrinho

MANAUS – Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, por volta de 2h30 desta terça-feira (10), quatro homens, dois deles de 20, um de 18 e outro de 21 anos, flagrados dentro de um carro cor prata, placa PHF6E53, na rua Rio Negro, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste, com vários aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

Conforme os policiais, quando realizava patrulhamento naquelas redondezas, a guarnição recebeu uma denúncia, por meio de aplicativo, informando que um grupo de rapazes estariam praticando arrastões e assaltos nas paradas de ônibus da zona leste, dentro de um carro prateado.

Os policiais passaram a fazer buscas e, após incursões, localizaram o veículo indicado estacionado na rua Rio Negro. Na abordagem, a equipe encontrou os quatro homens suspeitos no interior do carro. Todos passaram por revista e dentro do veículo estavam vários aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo, de um revólver Taurus com numeração aparente.

Questionados, os quatro nada declararam sobre o material suspeito. Eles receberam voz de prisão e, junto com a materialidade e o carro, foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que dois deles já possuíam passagem pela polícia por roubo e receptação.