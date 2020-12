Rodoviários fazem ‘Operação tartaruga’ nos transportes urbanos em Manaus

Sem pagamento do salário de dezembro – que deveria ter sido pago no último dia 10 – e sem previsão de receberem o 13º, os rodoviários de Manaus iniciaram a operação Tartaruga pelas ruas da cidade. Na manhã desta terça-feira (15), a categoria saiu normalmente das garagens com os coletivos, no entanto, transitavam com a velocidade o mais lenta possível.

Outros motoristas não saíram de seus terminais, fazendo uma paralisação. Há ainda aqueles que estão voltando para a garagem das empresas.

Os terminais localizados nos bairros Petrópolis e Japiim, ambos na Zona Sul, Augusto Monte Negro, Zona Oeste, e Mutirão, Zona Norte, estão com veículos parados desde o início a manhã. Os trabalhadores esperam uma negociação.

Caso não ocorra um acordo, a greve da categoria está prevista para esta sexta-feira (20), a partir das 4h.