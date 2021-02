Rodoviarios fazem paralisação por falta de pagamentos de tickets alimentação, cesta básica e falta de EPI’s

MANAUS – Na manhã desta quinta-feira, (4), os trabalhadores do transporte rodoviário de várias empresas, realizaram paralisações pontuas nos terminais de ônibus da cidade por conta da falta de compromisso dos empresários para com os trabalhadores da categoria.

Segundo informações repassadas por representantes da categoria, a paralisação de advertência, é por conta do atraso no pagamento de salário, ticket alimentação, cesta básica e também o não fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual contra a COVID-19.

Trabalhadores ainda realizaram manifestações em frente a empresa Eucatur, onde os mesmos reivindicam que suas rescisões trabalhistas sejam pagas conforme combinado com a empresa. De acordo com o Josenildo Mossoró, presidente do sindicato dos rodoviários, caso as empresários não cumpram com seus compromissos, uma manifestação geral pode vim a acontecer nos próximos dias.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação