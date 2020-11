Roupa de cama e banho: qual a frequência ideal para troca?

Higienização periódica de lençóis, fronhas, toalhas e outros tecidos é fundamental para a saúde da pele e do organismo em geral

Sabe aquela sensação de deitar em uma cama limpinha, com a roupa de cama cheirando a amaciante? Ela deve ser constante para garantir uma boa saúde da pele e do próprio organismo – especialmente, quanto à respiração. No entanto, muitas pessoas desconhecem essa necessidade.

Quando falamos em periodicidade para troca de roupas de cama e de banho, deve-se observar, inclusive, o acúmulo de poeira e ácaros nos colchões e travesseiros, os quais são extremamente nocivos à saúde. Tem dúvidas quanto à frequência da troca das roupas de cama e de toalhas de banho? Confira estas recomendações!

Fronhas – Não importa quantos banhos você toma por dia. Durante o sono, ácaros e poeira são acumulados nas fronhas do travesseiro. Por isso, o recomendado é que as fronhas sejam trocadas, pelo menos, uma vez na semana. Assim, doenças como asma e rinite podem ser evitadas.

Lençóis – Da mesma forma que os travesseiros, os lençóis também acumulam ácaros e poeira durante o período de sono. Além disso, eles também podem ser considerados um verdadeiro “cemitério” de células mortas, uma vez que nosso corpo está em constante renovação celular. Portanto, a periodicidade ideal de troca para os lençóis também é de uma semana. No verão, no entanto, devido à transpiração, a troca deve ser mais frequente.

Edredons – Por ser uma roupa de cama pesada, o edredom não precisa ser lavado com tanta frequência. O ideal é que sejam higienizados a cada três meses, e que uma maior atenção seja dada ao processo de secagem, pois é ela quem impede o acúmulo de fungos. Um detalhe interessante quanto à forma de guardar os edredons: priorize as fronhas ao invés dos sacos plásticos, pois elas permitem a “respiração” do tecido.

Colchões – De nada adianta higienizar constantemente os lençóis e as demais peças do jogo de cama se o colchão passa despercebido. Colchões e travesseiros acumulam ácaros, poeira e outros microrganismos. Portanto, recomenda-se aspirar o colchão com o aspirador de pó pelo menos uma vez por semana e lavar os travesseiros mensalmente.

Toalhas – O cuidado quanto às roupas de banho, especialmente as toalhas, também deve ser rigoroso. Toalhas de banho, mão e rosto devem ficar o menor tempo possível molhadas para evitar a proliferação de fungos e bactérias. As toalhas de mãos e de rosto devem ser trocadas a cada dois dias e as de banho, semanalmente, deixando-as bem esticadas após o uso.