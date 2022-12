‘Rua da Copa’ no Morro da Liberdade não transmitirá os jogos da Seleção Brasileira

A rua 24 de Agosto, localizada no Morro da Liberdade, zona Sul, habilitada no edital “Ruas da Copa”, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), não transmitirá mais os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Qatar 2022. A decisão foi divulgada na tarde desta terça-feira, 6/12, pelos coordenadores do local.

Em nota divulgada à imprensa, os coordenadores da rua informam que a decisão ocorreu devido às ocorrências registradas após o encerramento das atividades no local, que acontecia às 20h, como poluição sonora, devido aos paredões de sons, e a presença de crianças e adolescentes desacompanhados de responsáveis, entre outros acontecimentos.

“Recebemos o comunicado dos coordenadores da Rua da Copa do Morro da Liberdade, e estamos de acordo com a decisão, uma vez que prezamos pela segurança e bem-estar dos moradores e visitantes. Agradecemos a comunidade pelo empenho em participar do edital e vibrar em cada jogo da nossa seleção”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Na nota, a coordenação agradece o trabalho da Prefeitura de Manaus e da Manauscult, com o apoio de serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão, durante as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira.

A rua 24 de Agosto ainda ficará aberta para visitação, todos os dias, no horário das 9h às 21h.

Nota na Íntegra

A coordenação da “Rua da Copa – Morro da Liberdade” comunica que devido às ocorrências registradas após o encerramento das atividades da nossa rua (às 20h), estamos encerrando as atividades de transmissão dos jogos do Brasil na Copa 2022. Entre as infrações, temos a presença de vários paredões reunindo um grande número de pessoas alcoolizadas; o alto volume de sonorização desses paredões, se caracterizando como poluição sonora; presença de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais; entre outras ocorrências.

O nosso trabalho tem sido pautado na criação de um espaço recreativo, familiar e cultural, onde as pessoas possam se divertir com segurança e tranquilidade, mas o controle do entorno da rua 24 de Agosto tem sido inviável após o encerramento das nossas atividades.

Queremos agradecer a Prefeitura de Manaus que, por meio da Manauscult, tem nos dado todo o suporte com infraestrutura para que pudéssemos levar o nome da nossa Rua e da nossa comunidade para o Brasil e o mundo. Queremos agradecer às milhares de pessoas que estiveram conosco nesses quatro jogos, vibrando e torcendo pela nossa seleção, e queremos agradecer, principalmente à nossa comunidade que trabalhou intensamente para que tivéssemos a Rua da Copa mais bonita de toda a cidade. Sem dúvidas, foi um trabalho fantástico.

Avisamos que a Rua da Copa – Morro da Liberdade continuará aberta para visitação, todos os dias.

Atenciosamente,

Coordenação Rua da Copa – Morro da Liberdade