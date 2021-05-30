Saiba quais as 74 escolas estaduais que retornam às aulas somente na quarta-feira (02)

Estudantes e profissionais de 74 escolas de Manaus vão retornar às atividades presenciais somente na quarta-feira (02/06). As unidades de ensino não retornarão no primeiro dia de aula por estarem cedidas à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para a realização dos vestibulares amplo e seriado. Confira abaixo a relação das instituições que não retomam no dia 1 de junho.
O início das atividades presenciais de 2021 foi anunciado pelo governador Wilson Lima, na última sexta-feira (28/05). A determinação se deu com base na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que autorizou o retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais da capital na modalidade híbrida.
Confira quais são as escolas que retornam somente na quarta-feira (02/06):
EE GETÚLIO VARGAS
EE CARVALHO LEAL
EE NOSSA SENHORA APARECIDA
EE PRIMEIRO DE MAIO
EE PROF. ANTENOR SARMENTO PESSOA
COLÉGIO AMAZONENSE DOM PEDRO II
EE PROFESSORA EUNICE SERRANO
EE RUY ARAÚJO
EE PROF. FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS
EE VICENTE SCHETTINI
COLÉGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE
COLÉGIO MILITAR DA POLÍCIA MILITAR – SEDE
EE MAJOR SILVA COUTINHO
EE NATHALIA UCHÔA
EETI MACHADO DE ASSIS
EE PROFESSORA DIANA PINHEIRO
EETI PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA
EE PROFESSORA ONDINA DE PAULA RIBEIRO
EE TIRADENTES
EETI PROF. DJALMA DA CUNHA BATISTA
CETI GILBERTO MESTRINHO
CEJA AGENOR FERREIRA LIMA
EE ALTAIR SEVERIANO NUNES
EE ÂNGELO RAMAZZOTTI
EE FRANCELINA DANTAS
EE HUMBERTO DE CAMPOS
EE PROFESSORA LEONILLA MARINHO
EE RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA
EE SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES
EE PROFESSORA ADELAIDE TAVARES DE MACEDO
EE PROFESSORA ALDA BARATA
EE PROFESSORA ALICE SALERNO GOMES DE LIMA
EE SENADOR PETRÔNIO PORTELLA
EE SOLON DE LUCENA
EE VICENTE TELLES DE SOUZA
EETI FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA
EE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
EE LEONOR SANTIAGO MOURÃO
CETI ÁUREA PINHEIRO BRAGA
EE FUETH PAULO MOURÃO
EE GENERAL SAMPAIO
EE JÚLIA BITTENCOURT
EE PRESIDENTE CASTELO BRANCO
CETI ELISA BESSA FREIRE
EE ÁUREA BRAGA – CMPM IV
EE DEP. JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA
EE DR ISAAC SVERNER
EE JAIRO DA SILVA ROCHA
EE MANUEL RODRIGUES DE SOUZA
EE MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA
EE PADRE LUÍS RUAS
EE PROF. CLEOMENES DO CARMO CHAVES
EE MARCANTÔNIO VILAÇA
EE PROFESSORA RUTH PRESTES GONÇALVES
EE DESEMBARGADOR ANDRÉ VIDAL DE ARAÚJO
EE DOM JOÃO DE SOUZA LIMA
EE DOM MILTON CORREA PEREIRA
EE HOMERO DE MIRANDA LEÃO
EE OSMAR PEDROSA
EE PROF. JÚLIO CÉSAR DE MORAES PASSOS
EE PROFESSORA HILDA TRIBUZY
EE PROFESSORA SEBASTIANA BRAGA
EE RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA
EE SENADOR JOÃO BOSCO RAMOS DE LIMA
EE JOSÉ BERNARDINO LINDOSO
CETI JOÃO DOS SANTOS BRAGA
EE ERNESTO PINHO FILHO
EE PROF. DORVAL VARELA MOURA
EE PROF. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA
EE PROF. RUY ALENCAR
EE PROF. SAMUEL BENCHIMOL
EE PROF. AUGUSTO LOUREIRO FILHO
EE SEBASTIÃO NORÕES