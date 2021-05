Saiba quais as 74 escolas estaduais que retornam às aulas somente na quarta-feira (02)

Estudantes e profissionais de 74 escolas de Manaus vão retornar às atividades presenciais somente na quarta-feira (02/06). As unidades de ensino não retornarão no primeiro dia de aula por estarem cedidas à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), para a realização dos vestibulares amplo e seriado. Confira abaixo a relação das instituições que não retomam no dia 1 de junho.

O início das atividades presenciais de 2021 foi anunciado pelo governador Wilson Lima, na última sexta-feira (28/05). A determinação se deu com base na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que autorizou o retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais da capital na modalidade híbrida.

Confira quais são as escolas que retornam somente na quarta-feira (02/06):

EE GETÚLIO VARGAS

EE CARVALHO LEAL

EE NOSSA SENHORA APARECIDA

EE PRIMEIRO DE MAIO

EE PROF. ANTENOR SARMENTO PESSOA

COLÉGIO AMAZONENSE DOM PEDRO II

EE PROFESSORA EUNICE SERRANO

EE RUY ARAÚJO

EE PROF. FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS

EE VICENTE SCHETTINI

COLÉGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE

COLÉGIO MILITAR DA POLÍCIA MILITAR – SEDE

EE MAJOR SILVA COUTINHO

EE NATHALIA UCHÔA

EETI MACHADO DE ASSIS

EE PROFESSORA DIANA PINHEIRO

EETI PROFESSORA JACIMAR DA SILVA GAMA

EE PROFESSORA ONDINA DE PAULA RIBEIRO

EE TIRADENTES

EETI PROF. DJALMA DA CUNHA BATISTA

CETI GILBERTO MESTRINHO

CEJA AGENOR FERREIRA LIMA

EE ALTAIR SEVERIANO NUNES

EE ÂNGELO RAMAZZOTTI

EE FRANCELINA DANTAS

EE HUMBERTO DE CAMPOS

EE PROFESSORA LEONILLA MARINHO

EE RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA

EE SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES

EE PROFESSORA ADELAIDE TAVARES DE MACEDO

EE PROFESSORA ALDA BARATA

EE PROFESSORA ALICE SALERNO GOMES DE LIMA

EE SENADOR PETRÔNIO PORTELLA

EE SOLON DE LUCENA

EE VICENTE TELLES DE SOUZA

EETI FRANCISCA BOTINELLY CUNHA E SILVA

EE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

EE LEONOR SANTIAGO MOURÃO

CETI ÁUREA PINHEIRO BRAGA

EE FUETH PAULO MOURÃO

EE GENERAL SAMPAIO

EE JÚLIA BITTENCOURT

EE PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CETI ELISA BESSA FREIRE

EE ÁUREA BRAGA – CMPM IV

EE DEP. JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA

EE DR ISAAC SVERNER

EE JAIRO DA SILVA ROCHA

EE MANUEL RODRIGUES DE SOUZA

EE MARIA MADALENA SANTANA DE LIMA

EE PADRE LUÍS RUAS

EE PROF. CLEOMENES DO CARMO CHAVES

EE MARCANTÔNIO VILAÇA

EE PROFESSORA RUTH PRESTES GONÇALVES

EE DESEMBARGADOR ANDRÉ VIDAL DE ARAÚJO

EE DOM JOÃO DE SOUZA LIMA

EE DOM MILTON CORREA PEREIRA

EE HOMERO DE MIRANDA LEÃO

EE OSMAR PEDROSA

EE PROF. JÚLIO CÉSAR DE MORAES PASSOS

EE PROFESSORA HILDA TRIBUZY

EE PROFESSORA SEBASTIANA BRAGA

EE RAIMUNDA HOLANDA DE SOUZA

EE SENADOR JOÃO BOSCO RAMOS DE LIMA

EE JOSÉ BERNARDINO LINDOSO

CETI JOÃO DOS SANTOS BRAGA

EE ERNESTO PINHO FILHO

EE PROF. DORVAL VARELA MOURA

EE PROF. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA

EE PROF. RUY ALENCAR

EE PROF. SAMUEL BENCHIMOL

EE PROF. AUGUSTO LOUREIRO FILHO

EE SEBASTIÃO NORÕES