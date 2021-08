Sala do Empreendedor dará suporte para criação de novas empresas no Amazonas

Com a nova sede da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), localizada na rua Cuiabá, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital, o Governo do Estado amplia suas políticas de auxílio a empresários. Uma das novidades trazidas pela nova e moderna estrutura, com mais de mil metros quadrados, é a Sala do Empreendedor, espaço montado para acolher e orientar empreendedores no processo de criação de novas empresas.

Nesta terça-feira (17/08), o governador Wilson Lima visitou o local para conhecer de perto as novas instalações da pasta, e destacou a importância desse tipo de iniciativa para os avanços apresentados na questão da abertura de empresas no estado, algo cada vez mais rápido e simples de ser feito.

“A Jucea demorava cinco horas para abrir uma empresa, agora está demorando três horas, e a meta agora é chegar a 45 minutos. Isso é resultado do trabalho e empenho de cada um de vocês que estão aqui”, disse Wilson Lima.

De acordo com a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, a iniciativa foi pensada para conferir ainda mais agilidade aos trabalhos quando o empresário decide criar seu próprio empreendimento. A ideia é de que a sala seja um ponto de referência, tanto para empresários já consolidados quanto para o empreendedor que está iniciando seu negócio.

Conforme Jacqueline, todo o processo se inicia com o agendamento do serviço, que, por motivos de segurança e em atendimento às diretrizes de proteção contra a Covid-19, está sendo realizado de forma virtual, por meio do chat no site http://www.jucea.am.gov.br/. A vice-presidente, no entanto, aponta que o atendimento presencial vem sendo retomado de maneira gradativa e controlada.